В Беларуси наблюдается приток россиян, намеренных уклониться от призыва на фронт

На минском железнодорожном вокзале бросаются в глаза длинные очереди, состоящие преимущественно из граждан России."Нескончаемая очередь в обмен валюты и на покупку симок», - шоумен Андрей Бонд.

Большой наплыв приезжих россиян не смогли не заметить и на портале недвижимости Realt.by. Число звонков от российских граждан, заинтересованных в снятии жилья, увеличился вечером 21 сентября.

Комментарий одного из арендодателей:

«Пока нельзя сказать, что это очень большой ажиотаж, но мы считаем, что спрос будет и впредь расти. Кто-то хочет снять квартиру на месяц, кто-то на неделю. Я считаю, что это время, за которое люди надеются приобрести билеты, чтобы улететь в другие страны. Чаще всего это семьи с детьми, реже бывают одинокие мужчины. Понять, что это именно россияне, не сложно. Во-первых, они неправильно произносят названия наших известных улиц, а во-вторых, это сразу слышно по разговору»

Стоит отметить, что белорусские силовики уже присматриваются к прибывающим россиянам и берут их на заметку.

Особое внимание привлекают граждане, пытающиеся уклониться от мобилизации.

Белорусский офицер, работающий в силовых структурах:

«Пока что на уровне устных распоряжений доведено наблюдать за «квартирами на сутки», входить в контакт с собственниками жилья. Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы»

Как считают белорусские силовики, Беларусь намерена выдавать уклоняющихся от призыва российским властям, и вычислить таких граждан - "плевая задача".