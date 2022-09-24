Принц Гарри закатил скандал отцу-королю из-за оскорбления Меган Маркл

После ссоры разозленный Гарри отказался ужинать в Балморале с Карлом III и принцем Уэльским.

Принц Гарри с Меган Маркл после похорон Елизаветы II вернулись в США. И вскоре стало известно, что супруги всерьез разругались с королем Карлом III.

Разъяренный сын закатил отцу истерику из-за жены, которую в монаршей семье считают причиной многих проблем. Инцидент произошел перед похоронами королевы Елизаветы: родные Гарри не желали видеть Меган на траурной церемонии, сообщает КП.

«Разъяренный Гарри отказался ужинать в Балморале с Карлом III и принцем Уэльским после ссоры. Ставший новым монархом отец запретил Меган Маркл в день смерти королевы присоединяться к скорбящей королевской семье», — рассказали представители окружения принца Гарри.

Когда стало известно о том, что состояние королевы стало критичным, герцог Сассекский захотел вместе с любимой женой попрощаться с бабушкой. Но Чарльз позвонил своему младшему сыну и заявил, что присутствие его супруги во дворце неуместно.

Меган также решила объясниться со свекром, но король в аудиенции отказал. В итоге Гарри закатил отцу-королю истерику и, не дождавшись поддержки от старшего брата, хлопнув дверью.

Кейт Миддлтон тоже не питает теплых чувств к родственнице после того, как бывшая актриса в сердцах объявила о скором разводе герцога и герцогини Уэльских из-за многочисленных измен Уильяма. По слухам, в последний приезд Маркл пыталась помириться с Кэтрин, но та наотрез отказалась.