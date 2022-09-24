WSJ: стратегический резерв нефти США сократился до минимума с 1984 года

Газета The Wall Street Journal утверждает, что Соединённые Штаты постепенно лишаются стратегически важных запасов нефти из-за политики, осуществляемой Байденом.

В субботу издание The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой сообщило, что из-за внутренней политики Джо Байдена по снижению мировой стоимости нефти Соединённые Штаты начали лишаться стратегического нефтяного резерва, который в американском государстве снизился до минимума с 1984 года. Лишь за последнюю неделю резерв нефти в США сократился на 7 миллионов баррелей.

Примечательно, что Вашингтон является одним из ключевых инициаторов законопроекта об установлении лимита цен на российскую нефть и не планирует отказываться от продвижения данного плана.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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