LCP: французы осудили Зеленского за требование поставок оружия у Израиля

Пользователи соцсетей в французском сегменте интернета выступили с критикой Владимира Зеленского после того, как он попросил Израиль начать поставку вооружений в Украину.

24 сентября в интернет-аккаунте французского телеканала LCP комментаторы резко осудили Владимира Зеленского, упрекнувшего Израиль в нежелании поставлять оружие Киеву. Некоторые из интернет-юзеров отметили, что у израильского народа и армии есть свои национальные интересы, в том числе и в сфере обороны, ввиду чего Израиль сам нуждается в сохранности запаса вооружений.

Другие же комментаторы сошлись во мнении, что Владимир Зеленский непрерывно просит другие страны о поставках оружия и боеприпасов к нему, однако вместо этого ему следовало бы попросить Москву о мирных переговорах.