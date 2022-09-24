LCP: французы осудили Зеленского за требование поставок оружия у Израиля
Пользователи соцсетей в французском сегменте интернета выступили с критикой Владимира Зеленского после того, как он попросил Израиль начать поставку вооружений в Украину.
24 сентября в интернет-аккаунте французского телеканала LCP комментаторы резко осудили Владимира Зеленского, упрекнувшего Израиль в нежелании поставлять оружие Киеву. Некоторые из интернет-юзеров отметили, что у израильского народа и армии есть свои национальные интересы, в том числе и в сфере обороны, ввиду чего Израиль сам нуждается в сохранности запаса вооружений.
Другие же комментаторы сошлись во мнении, что Владимир Зеленский непрерывно просит другие страны о поставках оружия и боеприпасов к нему, однако вместо этого ему следовало бы попросить Москву о мирных переговорах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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