Трансгендерная дочь Илона Маска Вивиан вышла на улицы калифорнийского города

Новость о том, что она решила поменять имя и отказаться от фамилии основателя и главы Tesla и SpaceX, появилась несколько месяцев назад.

Трансгендерная дочь Илона Маска Вивиан, отказавшаяся от фамилии отца, попала в фокус объективов во время прогулки в калифорнийском городе Санта-Моника, сообщает Сплетник.ру.

Она была в темных брюках и темно-зеленой футболке. Журналисты заметили, что Вивиан приехала на автомобиле Tesla, который создал ее отец.

Новость о том, что Вивиан решила поменять имя и отказаться от фамилии основателя и главы Tesla и SpaceX, появилась несколько месяцев назад. Она объяснила это решение тем, что "не живет с биологическим отцом, и не хочет с ним иметь ничего общего".

Она заявила еще и о решении приступить к трансгендерному переходу в связи с "несоответствием гендерной идентичности". Вивиан взяла девичью фамилию матери - Джастин Уилсон, с которой Илон Маск состоял в браке с 2000 по 2008 годы.

У миллиардера и его первой жены - пятеро общих детей. Кроме того, у Маска есть еще двое детей от бывшей девушки Граймс, и близнецы - от работницы его компании Шивон Зилис.

Илон Маск сейчас - самый богатый человек в мире, его состояние оценивается в 271,4 миллиарда долларов.