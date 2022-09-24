Fox News: Байдена раскритиковали за связь с двенадцатилетней девочкой

Телеканал Fox News опубликовал фрагмент выступления Джо Байдена, который сообщил о знакомстве с 12-летней девочкой, когда ему самому было тридцать лет.

24 сентября Джо Байден провёл встречу с американскими учителями, где увидел женщину в толпе, заявив, что познакомился с ней, когда ей было двенадцать, а ему тридцать. По словам Байдена, она помогла ему добиться многого, однако американский президент не стал пояснять, что он имеет в виду.

Собравшиеся в зале учителя встретили слова Джо Байдена смехом, словно это была шутка, однако многие американские политики, правозащитники и активисты обратили пристальное внимание на данное заявление президента США. Среди уже раскритиковавших Байдена числятся телеведущая Моника Кроули, телепродюссер Тим Грэм, редактор NYT Миранда Девайт, киноактёр Ник Сирси и многие другие.