Fox News: Байдена раскритиковали за связь с двенадцатилетней девочкой
Телеканал Fox News опубликовал фрагмент выступления Джо Байдена, который сообщил о знакомстве с 12-летней девочкой, когда ему самому было тридцать лет.
24 сентября Джо Байден провёл встречу с американскими учителями, где увидел женщину в толпе, заявив, что познакомился с ней, когда ей было двенадцать, а ему тридцать. По словам Байдена, она помогла ему добиться многого, однако американский президент не стал пояснять, что он имеет в виду.
Собравшиеся в зале учителя встретили слова Джо Байдена смехом, словно это была шутка, однако многие американские политики, правозащитники и активисты обратили пристальное внимание на данное заявление президента США. Среди уже раскритиковавших Байдена числятся телеведущая Моника Кроули, телепродюссер Тим Грэм, редактор NYT Миранда Девайт, киноактёр Ник Сирси и многие другие.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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