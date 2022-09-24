Эксперты рассказали, как подготовить к зиме и чем подкормить осенью хвойные растения

Туи, ели, сосны все чаще становятся украшением участков, и перед наступлением холодов нужно принять меры, чтобы они оставались здоровыми и зелеными.

Поливать хвойные деревья нужно регулярно, особенно молодые. Кроме полива под корень, нужно еще и опрыскивать иголки. Этоулучшает внешний вид хвои, помогает сбить пыль.

Чтобы влага дольше сохранялась в почве, нужно мульчировать приствольные круги, и в качестве мульчи использовать хвойный опад.

Чтобы хвоя не пожелтела, ее надо обрабатывать спецсредствами - например «Пуршат-О». В осенний период рекомендуется провести 1-2 обработки.

Осенью хвойные хорошо откликаются на подкормку доломитовой мукой. Кроме того, нужно внести суперфосфат. А весной - кальций, потому что хвойные нуждаются в сере и железе.

Важно также обработать растения от вредителей и болезней. И до замерзания почвы - провести влагозарядный полив. Хвойные деревья можно укрыть на зиму белым укрывным материалом, особенно молодых.

В качестве фунгицида для обработки от болезней можно взять «Тройсет», «Актеллик», «Энжио» и другие. Вторую обработку провести тогда, когда температура упадет до нуля.