Сийярто: Венгрия никогда не поддержит санкции ЕС против «Газпрома» и «Росатома»

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто уверяет, что Будапешт не станет поддерживать европейские санкции против "Росатома" и "Газпрома".

Утром субботы министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообщался с российскими журналистами, сообщив им, что венгерское правительство не станет поддерживать санкции Европейского союза против таких российских корпораций как "Газпром" и "Росатом". Более того, Будапешт намерен пытаться блокировать введение подобных ограничений на голосованиях в ЕС, уверяет Сийярто.

По словам Петера Сийярто, причина, по которой Венгрия выступает против санкции Евросоюза в отношении энергокомпаний России заключается в том, что это не отвечает национальным интересам страны, планирующей и далее закупать российские энергоресурсы.