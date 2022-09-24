Сийярто: Венгрия никогда не поддержит санкции ЕС против «Газпрома» и «Росатома»
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто уверяет, что Будапешт не станет поддерживать европейские санкции против "Росатома" и "Газпрома".
Утром субботы министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообщался с российскими журналистами, сообщив им, что венгерское правительство не станет поддерживать санкции Европейского союза против таких российских корпораций как "Газпром" и "Росатом". Более того, Будапешт намерен пытаться блокировать введение подобных ограничений на голосованиях в ЕС, уверяет Сийярто.
По словам Петера Сийярто, причина, по которой Венгрия выступает против санкции Евросоюза в отношении энергокомпаний России заключается в том, что это не отвечает национальным интересам страны, планирующей и далее закупать российские энергоресурсы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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