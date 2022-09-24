MWM: Запад начал поставлять Киеву танки без нужных снарядов
Издание Military Watch Magazine утверждает, что западные государства продолжат поставки танков Украине, однако практически не дают боеприпасов для них.
Новостное агентство MWM уведомляет, что с недавних пор государства коллективного Запада прекратили поставлять Украине советские танки Т-72, заменив их поставками танков М-55, произведённых в Словении. Данные танки построены на базе машины Т-55, также созданной в СССР, однако существенно отличающейся от своего прототипа.
Ключевым отличием поставляемых Киеву М-55 от советских Т-55 является то, что у словенских танков М-55 типичная для НАТО пушка калибром 105 мм, однако у Украины фактически нет снарядов для такого оружия, а страны Североатлантического альянса почти не поставляет их украинским войскам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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