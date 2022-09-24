Huffpost: республиканцы сняли клип об особенностях США с кадрами из России
Издание Huffpost сообщает, что партия американских республиканцев сняла видеоклип об исключительности США в мире, однако на видео есть кадры из России и Украины.
Журналисты газеты Huffpost утверждают, что накануне представители американской партии опубликовали свой предвыборный клип, в котором они заявляют об исключительности Соединённых Штатов, при этом демонстрируя в видео кадры не своей страны, а локаций из совершенно других государств.
В частности, в клипе показана нефтяная вышка, которая расположена в российском Волгограде. Также в видео фигурирует здание магазина в Словакии и сельскохозяйственные поля Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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