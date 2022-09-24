Экс-глава Монголии призывает россиян "не убивать свободу" украинцев
Цахиагийн Элбэгдорж записал видеообращение, адресованное к российским гражданам.
В обращении Цахиагийна Элбэгдоржа прозвучало восхищение в адрес президента Зеленского и призыв к россиянам не воевать против Украины.
Кроме того, в обращении делается акцент на том, как сильно пострадали от военных действий национальные меньшинства - буряты, тувинцы, калмыки.
Экс-президент Монголии предложил представителям этих народностей искать укрытие в его стране при попытках склонить их насильственно к мобилизации против Украины.
Опубликовано: Храмова Оксана
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