Экс-глава Монголии призывает россиян "не убивать свободу" украинцев

Цахиагийн Элбэгдорж записал видеообращение, адресованное к российским гражданам.

В обращении Цахиагийна Элбэгдоржа прозвучало восхищение в адрес президента Зеленского и призыв к россиянам не воевать против Украины.

Кроме того, в обращении делается акцент на том, как сильно пострадали от военных действий национальные меньшинства - буряты, тувинцы, калмыки.

Экс-президент Монголии предложил представителям этих народностей искать укрытие в его стране при попытках склонить их насильственно к мобилизации против Украины.