Умер исполнитель главной роли в фильме «Четыре танкиста и собака»

Дебютировал в Нижнесилезском театре. С 1955 по 1964 год выступал в Народном театре. До 2015 года играл в спектаклях театра в Варшаве.

Он приобрел огромную популярность благодаря роли Густлика в сериале "Четыре танкиста и собака". Печку запомнят по многим выдающимся ролям. Он снялся в фильмах "Земля обетованная", "Потоп" и "Кво вадис".

В 2017 году Францишек Печка был удостоен высшей государственной награды Польши – Ордена Белого Орла. В 1998 году он был награжден Золотой медалью "Глория Артис" за заслуги перед культурой.

В прошлом году актер был удостоен специальной награды Ассоциации польских кинематографистов за достижения.