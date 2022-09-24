Умер исполнитель главной роли в фильме «Четыре танкиста и собака»
Радиостанция RDC сообщила о смерти Францишка Печки. Выдающийся польский актер, сыгравший множество незабываемых ролей, ушел из жизни в возрасте 94 лет.
"Сегодня днем нас покинул один из самых выдающихся и узнаваемых польских актеров, Францишек Печка, кавалер ордена Белого Орла", — написал Тадеуш Дешкевич, глава Radio Dla Ciebie, в Facebook.
Францишек Печка – легенда польского кино и театра. Он снялся более чем в 100 фильмах. Одна из последних киноработ с его участием — "Сын Снежной королевы", премьера которого состоялась в 2017 году.
Актер родился в Годово в Силезском воеводстве Польши в 1928 году. Он начал учиться актерскому мастерству после Второй мировой войны. Окончил Государственную высшую театральную школу в Варшаве.
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Дебютировал в Нижнесилезском театре. С 1955 по 1964 год выступал в Народном театре. До 2015 года играл в спектаклях театра в Варшаве.
Он приобрел огромную популярность благодаря роли Густлика в сериале "Четыре танкиста и собака". Печку запомнят по многим выдающимся ролям. Он снялся в фильмах "Земля обетованная", "Потоп" и "Кво вадис".
В 2017 году Францишек Печка был удостоен высшей государственной награды Польши – Ордена Белого Орла. В 1998 году он был награжден Золотой медалью "Глория Артис" за заслуги перед культурой.
В прошлом году актер был удостоен специальной награды Ассоциации польских кинематографистов за достижения.
Опубликовано: Николай Скира
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