Российские солдаты в поезде под скрипку исполнили легендарную песню Цоя «Кукушка»

В сети появилось видео, на котором российские солдаты в вагоне поезда исполняют песню "Кукушка".

В интернете появилась видеозапись, на которой солдаты Вооруженных сил Российской Федерации в метро исполняют песню.

Они поют песню "Кукушка" легендарного солиста группы "Кино" Виктора Цоя.

Обычно столь большие группы людей поют песни под гитару, но в этот раз в качестве аккомпанемента выступила скрипка.

Своеобразное выступление прошло в вагоне поезда на Киевском направлении Московской железной дороги.