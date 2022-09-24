Российские солдаты в поезде под скрипку исполнили легендарную песню Цоя «Кукушка»
В сети появилось видео, на котором российские солдаты в вагоне поезда исполняют песню "Кукушка".
В интернете появилась видеозапись, на которой солдаты Вооруженных сил Российской Федерации в метро исполняют песню.
Они поют песню "Кукушка" легендарного солиста группы "Кино" Виктора Цоя.
Обычно столь большие группы людей поют песни под гитару, но в этот раз в качестве аккомпанемента выступила скрипка.
Своеобразное выступление прошло в вагоне поезда на Киевском направлении Московской железной дороги.
Опубликовано: Николай Скира
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