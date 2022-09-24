Стрелков: указ Путина позволяет мобилизовать 3 миллиона граждан России

Бывший сотрудник ФСБ Игорь Стрелков утверждает, что указ Владимира Путина о частичной мобилизации позволяет привлечь в войска более 300 тысяч человек.

Утром 24 сентября Игорь Стрелков публично заявил, что указ Владимира Путина от 21.09.22 о частичной мобилизации в России позволяет военным комиссариатам мобилизовать как триста тысяч россиян, так и три миллиона жителей России. При этом ранее Стрелков выразил уверенность, что для успешных наступательных действий России в Украине необходимо мобилизовать 1 миллион граждан.

Днём ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что все публикации западных и отечественных СМИ о том, что Министерство обороны России планирует мобилизовать свыше 300 тысяч россиян, не соответствуют действительности.