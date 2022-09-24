Сергей Марков: Медведчук может стать губернатором Запорожской или Херсонской областей

Политолог Сергей Марков может возглавить Запорожскую или Херсонскую области после проведения референдумов.

Виктор Медведчук после проведения референдумов может стать главой Запорожской или Херсонской области.

Такое мнение выразил рассказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Марков считает, что Медведчук, являясь известным в Украине человеком, смог бы хорошо выполнять свои обязанности.

"У него есть несколько преимуществ: это всеобщая известность на Украине, он великолепный управленец, а также сетка собственных сторонников. При этом он обладает стойким антирейтингом и у него арестовано множество активов", - считает Марков.