Украинская армия обстреляла города Донецк и Горловку
В ДНР сообщили о нанесении артиллерийских ударов по городам Донецк и Горловка.
Представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) сообщило о нанесении артиллерийских ударов по крупнейшим населенным пунктам республики, Донецку и Горловке.
Для обстрела применялись 155 мм снаряды. Такие боеприпасы используются американскими артиллерийскими системами М-777. Сообщений о гибели мирных жителей нет.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
БТР армии Украины улетел за забор после удара ВС РФ по заводу в Николаеве
Aydınlılk:Турция будет вести бартерную торговлю с РФ для избежания санкций
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Times: Госдеп США призвал своих спортсменов немедленно покинуть Россию
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации