Украинская армия обстреляла города Донецк и Горловку

В ДНР сообщили о нанесении артиллерийских ударов по городам Донецк и Горловка.

Представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) сообщило о нанесении артиллерийских ударов по крупнейшим населенным пунктам республики, Донецку и Горловке.

Для обстрела применялись 155 мм снаряды. Такие боеприпасы используются американскими артиллерийскими системами М-777. Сообщений о гибели мирных жителей нет.