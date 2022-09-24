Times: Госдеп США призвал своих спортсменов немедленно покинуть Россию
Издание Times сообщило об обращении американского Госдепартамента к спортсменам из США, которые находятся на территории РФ.
Утром 24 февраля пресс-служба Госдепартамента Соединённых Штатов опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что Вашингтон призывает всех американских спортсменов немедленно покинуть территорию России, поскольку власти США опасаются, что российское правительство может преследовать американских граждан по политическим мотивам.
В пресс-службе Госдепа напомнили о случае с баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая была арестована в аэропорту Шереметьево, поскольку перевозила жидкость для заправки электронных сигарет с маслами марихуаны, признанной в России запрещённым наркотическим веществом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
БТР армии Украины улетел за забор после удара ВС РФ по заводу в Николаеве
Aydınlılk:Турция будет вести бартерную торговлю с РФ для избежания санкций
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Times: Госдеп США призвал своих спортсменов немедленно покинуть Россию
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации