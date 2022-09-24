Times: Госдеп США призвал своих спортсменов немедленно покинуть Россию

Издание Times сообщило об обращении американского Госдепартамента к спортсменам из США, которые находятся на территории РФ.

Утром 24 февраля пресс-служба Госдепартамента Соединённых Штатов опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что Вашингтон призывает всех американских спортсменов немедленно покинуть территорию России, поскольку власти США опасаются, что российское правительство может преследовать американских граждан по политическим мотивам.

В пресс-службе Госдепа напомнили о случае с баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая была арестована в аэропорту Шереметьево, поскольку перевозила жидкость для заправки электронных сигарет с маслами марихуаны, признанной в России запрещённым наркотическим веществом.