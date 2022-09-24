Aydınlılk:Турция будет вести бартерную торговлю с РФ для избежания санкций

Издание Aydınlılk утверждает, что правительство Турции хочет вести бартерную торговлю с Россией с целью не попасть под санкции Запада.

24 сентября турецкая газета со ссылкой на Ассоциацию экспортёров TİM сообщила, что правительство Турции задумывается о начале бартерной торговли с Россией с целью не попасть под санкционное давление государств коллективного Запада. В TİM утверждают, что из-за проблем с работой карт "Мир" на территории турецкого государства Анкара может предоставлять Москве свои товары в обмен на энергию из России.

Примечательно, что одновременно с этим турецкий президент Тайип Эрдоган заверил, что намеревается лично решить проблему с прекращением работы российских карт "Мир" в Турции.