Российская армия применила самолет Ту-214Р против военных объектов Украины
Российская армия впервые применила самолет-разведчик для вскрытия военных объектов на украинской территории.
РИА Новости со ссылкой на свой информированный источник сообщила об использовании российской армией самолета-разведчика Ту-214Р для вскрытия военных объектов на территории на Украины.
"Ту-214Р один из двух самолетов радиационной и оптической разведки, состоящий на вооружении российской армии, был применен для проведения разведки военных объектов на территории Украины" - пояснил источник.
Ранее такие самолеты применялись в ходе проведения специальной военной операции в Сирии.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
БТР армии Украины улетел за забор после удара ВС РФ по заводу в Николаеве
Aydınlılk:Турция будет вести бартерную торговлю с РФ для избежания санкций
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Times: Госдеп США призвал своих спортсменов немедленно покинуть Россию
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации