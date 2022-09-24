Российская армия применила самолет Ту-214Р против военных объектов Украины

Российская армия впервые применила самолет-разведчик для вскрытия военных объектов на украинской территории.

РИА Новости со ссылкой на свой информированный источник сообщила об использовании российской армией самолета-разведчика Ту-214Р для вскрытия военных объектов на территории на Украины.

"Ту-214Р один из двух самолетов радиационной и оптической разведки, состоящий на вооружении российской армии, был применен для проведения разведки военных объектов на территории Украины" - пояснил источник.

Ранее такие самолеты применялись в ходе проведения специальной военной операции в Сирии.