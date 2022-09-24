Глава МИД Китая Ван И на встрече с Блинкеном жестко раскритиковал позицию США по Тайваню

В заявлении МИД КНР, опубликованном после встречи министров иностранных дел США и Китая в Нью-Йорке говорится, что "проблема Тайваня является внутренним делом Китая, и США подают очень плохие и опасные сигналы в этом отношении".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел Китая Ван И, что "поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе абсолютно необходимо", сообщили официальные источники США во время 90-минутной встречи в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление после встречи, в котором говорится, что Соединенные Штаты посылают "очень плохие и опасные сигналы" Тайваню и что "чем активнее Тайвань выступает за независимость, тем меньше вероятность мирного решения проблемы".

"Тайваньская проблема является внутренним делом Китая, и Соединенные Штаты не имеют права вмешиваться в то, какой метод мы используем для ее решения", — заявил Ван, согласно заявлению министерства иностранных дел Китая.

Напряженность между США и Китаем вокруг Тайваня усилилась после того, как президент Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила остров в августе. Несколько дней назад президент Джо Байден заявил, что США будут защищать Тайвань в случае "беспрецедентной атаки" со стороны Китая.

По мнению комментаторов, это заявление Байдена можно было расценить как шаг в сторону от давней политики Вашингтона по "стратегической двусмысленности" в отношении Тайваня, которая не давала понять, ответят ли США военным путем на китайское вторжение.

Китай считает Тайвань частью своей территории и стремится установить над ним контроль, не исключая применения силы.