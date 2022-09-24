Мид Венгрии: ряд стран Европы не переживёт зиму без газа из России

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уверен, что некоторые европейские государства не смогут пережить зиму без российского газа.

Утром субботы венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто публично заявил, что Венгрия надёжно обеспечена газом в преддверии отопительного сезона, однако если бы Будапешт не получал российский газ, что страна не сумела бы пережить грядущую зиму.

Вместе с тем Сийярто выразил уверенность, что в сложившихся условиях отсутствия поставок газа из России некоторые страны Европейского союза действительно не смогут пережить зимний период, однако глава МИД Венгрии не стал уточнять, о каких именно государствах Европы идёт речь.