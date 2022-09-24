Беларусь временно огранила вывоз зерновых за границу
Правительство Беларуси еще на полгода продлило запрет на вывоз зерновых культур за пределы страны.
В Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь появилось постановление Совета министров из которого следует, что запрет на вывоз зерновых культур ограничен еще на полгода.
В перечень запрещенных к вывозу позиций включены: пшеница, рожь, гречиха, овес, ячмень, кукуруза и прочие злаки.
Под ограничительные меры не попали зерновые, поставляемые в качестве гуманитарной помощи, припасов или следующие транзитом, через территории Беларусь.
Опубликовано: Максим Алексеев
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