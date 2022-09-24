Беларусь временно огранила вывоз зерновых за границу

Правительство Беларуси еще на полгода продлило запрет на вывоз зерновых культур за пределы страны.

В Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь появилось постановление Совета министров из которого следует, что запрет на вывоз зерновых культур ограничен еще на полгода.

В перечень запрещенных к вывозу позиций включены: пшеница, рожь, гречиха, овес, ячмень, кукуруза и прочие злаки.

Под ограничительные меры не попали зерновые, поставляемые в качестве гуманитарной помощи, припасов или следующие транзитом, через территории Беларусь.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 