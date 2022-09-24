Киркоров попал впросак, перепутав российскую артистку с белорусской певицей
Поп-король оконфузился, когда решил поделиться мнением о Красной шапочке, сказав, что ее сыграла не Яна Поплавская, а Ядвига Поплавская.
Филипп Киркоров здорово рассмешил публику во время премьеры семейного кинофильма «Красная Шапочка» в Москве.
Поп-король спутал Яну Поплавскую, сыгравшую в музыкальном советском фильме Красную Шапочку, с белорусской певицей Ядвигой Поплавской, сообщает 5-tv.ru.
«Красная Шапочка вообще дура дурой. Ну, абсолютная! Но как-то она реабилитировалась с приходом в кино Ядвиги Поплавской, которая из этой Красной Шапочки сделала очень харизматичную девочку, в которую была влюблена вся страна»,- заявил Киркоров в интервью с КП.
Издание отмечает: если эта оговорка оказалась совершенно безобидной, то другие действия артиста вызывают зрительский гнев.
Желание эпатажа в мае сыграло с ним злую шутку. Певец поставил номер с танцем на поваленном кресте в Кремле, что вызвало негодование многих соотечественников.
После шквала критики Киркоров извинился перед публикой, но возмущенные зрители все равно добились отмены концерта исполнителя в Пятигорске.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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