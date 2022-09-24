Глава МИД КНР заявил о несовместимости мирного урегулирования и сепаратизма Тайваня

Ван И заявил, что мирное урегулирование конфликта несовместимо с попытками провозглашения независимости Тайваня.

В ходе двусторонней встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И заявил, что мирное урегулирование конфликта несовместимо с провозглашением независимости Тайваня.

"Чем больше усилий будет предприниматься к достижению независимости Тайваня, тем меньше вероятность мирного урегулирования конфликта" - заявил дипломат.

КНР не признает независимости Тайваня, считая остров своей провинцией. Конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился в августе, после визита в Тайбей спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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