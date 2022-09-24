Глава МИД КНР заявил о несовместимости мирного урегулирования и сепаратизма Тайваня
Ван И заявил, что мирное урегулирование конфликта несовместимо с попытками провозглашения независимости Тайваня.
В ходе двусторонней встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И заявил, что мирное урегулирование конфликта несовместимо с провозглашением независимости Тайваня.
"Чем больше усилий будет предприниматься к достижению независимости Тайваня, тем меньше вероятность мирного урегулирования конфликта" - заявил дипломат.
КНР не признает независимости Тайваня, считая остров своей провинцией. Конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился в августе, после визита в Тайбей спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
БТР армии Украины улетел за забор после удара ВС РФ по заводу в Николаеве
Глава МИД Венгрии высказался о колоссальном вреде антироссийских санкций для Европы
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Немецкий Бундестаг проголосовал против поставок Украине танков Leopard и БМП Marder
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации