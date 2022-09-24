Опытные дачники объяснили, почему зола из опавших листьев лучше любой другой

Из опада можно получить разные варианты отличного удобрения и материал для мульчирования.

Опавшие листья - очень ценный материал, который опытные дачники используют в самых разных вариациях.

В листьях есть органические кислоты, питательные вещества, минералы – все это деревья и кусты накапливали в течение сезона, и использование листьев принесет неоценимую пользу огороду.

К примеру, листья можно отправить в компост. Для этого их укладывают слоями по 10-15 см, перемежевывая с другой органикой и грунтом.

Они также бесценны и как мульча. Чтобы застраховаться от риска передачи болезней через листву, опытные дачники добавляют в такую мульчу аммиачную селитру (1 литр на ведро воды).

Знатоки также очень ценят золу из листвы, потому что в ней больше калия, чем в золе из дров. И этот элемент обязательно внесет большую лепту в повышение урожайности в будущем году.