Опытные дачники объяснили, почему зола из опавших листьев лучше любой другой

Из опада можно получить разные варианты отличного удобрения и материал для мульчирования.

Опавшие листья - очень ценный материал, который опытные дачники используют в самых разных вариациях.

В листьях есть органические кислоты, питательные вещества, минералы – все это деревья и кусты накапливали в течение сезона, и использование листьев принесет неоценимую пользу огороду.

К примеру, листья можно отправить в компост. Для этого их укладывают слоями по 10-15 см, перемежевывая с другой органикой и грунтом. 

Они также бесценны и как мульча. Чтобы застраховаться от риска передачи болезней через листву, опытные дачники добавляют в такую мульчу аммиачную селитру (1 литр на ведро воды).

Знатоки также очень ценят золу из листвы, потому что в ней больше калия, чем в золе из дров. И этот элемент обязательно внесет большую лепту в повышение урожайности в будущем году. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 