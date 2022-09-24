Немецкий Бундестаг проголосовал против поставок Украине танков Leopard и БМП Marder

Немецкая оппозиция убеждала правящую коалицию направить в Украину больше тяжелого вооружения. Однако просьба партии ХДС не была услышана. Бундестаг окончательно решил не передавать танки Киеву, сообщает DPA.

Немецкие христианские демократы призвали правительство Олафа Шольца передать властям Киева больше тяжелого вооружения. Лидеры оппозиционной партии ХДС подчеркнули, что конфликт в Украине вступил в новую фазу и требует согласованных действий.

В пятницу, 23 сентября политики Бундестага говорили об увеличении поставок тяжелого вооружения. Дебаты длились почти час , после чего было проведено голосование по предложению оппозиции. Правящая коалиция в составе СДПГ, Зеленых и СвДП отвергла эту идею, пишет RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Депутаты от СДПГ подчеркнули, что Германия уже поставила Украине "много вооружений", в том числе зенитные самоходные установки "Гепард". По мнению правящих политиков, этот вклад "преуменьшается и подвергается критике".

На данный момент Германия предоставила Украине 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 30 зенитных реактивных установок Gepard и 3 реактивные установки Mars II.

По словам политиков-христианских демократов, обещания канцлера Олафа Шольца не выходят из "стадии изучения" уже несколько месяцев.

"Политика правительства означает, что каждый день появляются новые черты, которые угрожают всему западному сообществу. Германия должна их преодолевать, а не углублять", — заявил депутат ХДС Йохан Вадефуль.

Замглавы фракции ХДС/ХСС Торстен Фрей подчеркнул, что отказ отправить в Украину танки Leopard и боевые машины Marder был "крайне безответственным".