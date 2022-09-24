Глава МИД Венгрии высказался о колоссальном вреде антироссийских санкций для Европы
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии высказался о колоссальном вреде антироссийских санкций для экономики Европы.
В интервью агентству РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался о том, что санкции против России наносят колоссальный вред Европе. Дипломат рассказал, что за последнее время в европейских странах усилилась инфляция, выросли цены на продукты питания и топливо.
"Если санкции бьют сильнее по собственной экономике, чем по стране, на которую они направлены, значит они бесполезны!" - заявил дипломат.
Петер Сийярто подчеркнул, что венгерский народ не будет оплачивать экономическую войну, за которую он не несет ответственности.
Опубликовано: Максим Алексеев
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