Глава МИД Венгрии высказался о колоссальном вреде антироссийских санкций для Европы

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии высказался о колоссальном вреде антироссийских санкций для экономики Европы.

В интервью агентству РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался о том, что санкции против России наносят колоссальный вред Европе. Дипломат рассказал, что за последнее время в европейских странах усилилась инфляция, выросли цены на продукты питания и топливо.

"Если санкции бьют сильнее по собственной экономике, чем по стране, на которую они направлены, значит они бесполезны!" - заявил дипломат.

Петер Сийярто подчеркнул, что венгерский народ не будет оплачивать экономическую войну, за которую он не несет ответственности.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 