У Ким Кардашьян обострился псориаз

Этот недуг дива наследовала от матери Крис Дженнер и призналась, что научилась с ним жить.

Ким Кардашьян все знают, как икону стиля и успешную бизнесвумен. Трудно поверить, однако и у иконы есть немалые проблемы с внешностью и здоровьем.

Недавно на открытых коротким платьем ногах звезды очевидцы заметили пятна и шрамы, и предположили, что у нее опять обострился псориаз.

41-летняя Ким не скрывает, что недуг приносит ей немало проблем: псориаз уже добрался до лица, и ей приходится наносить на лицо и тело большие слои тонального крема, чтобы скрыть дефекты кожи.

Модель долгое время скрывала болезнь, но с недавних пор решила, что ее опыт может помочь миллионам людей, страдающих от псориаза. И стала делиться фото, где ее тело выглядит без прикрас и фильтров. В моменты обострения болезни покраснения обычно заметны больше.

Этот недуг дива наследовала от матери Крис Дженнер. Псориаз неизлечим, однако болезнь можно контролировать и увеличивать сроки ремиссии. Ким Кардашьян приходится придерживаться строгой диеты, а также каждую ночь наносить на тело специальную мазь, снижающую чувство дискомфорта.