Турция хочет купить российские истребители Су-35 вместо американских F-16
Директор оборонной промышленности Турции Исмаил Демир утверждает, что Анкара может купить у России истребители Су-35.
Днём 24 сентября глава турецкого отдела оборонной промышленности Исмаил Демир сообщил, что власти Турции всерьёз задумывают о покупке партии новейших истребителей Су-35 у России. По словам Демира, это произойдёт в том случае, если Вашингтон откажет Анкаре в сделке о приобретении американских истребителей F-35.
Примечательно, что днём ранее оборонный концерн Турции презентовал макет собственного истребителя пятого поколения с названием "Турецкий боец", который будет поставлен на службу в национальные войска лишь к 2029 году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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