Турция хочет купить российские истребители Су-35 вместо американских F-16

Директор оборонной промышленности Турции Исмаил Демир утверждает, что Анкара может купить у России истребители Су-35.

Днём 24 сентября глава турецкого отдела оборонной промышленности Исмаил Демир сообщил, что власти Турции всерьёз задумывают о покупке партии новейших истребителей Су-35 у России. По словам Демира, это произойдёт в том случае, если Вашингтон откажет Анкаре в сделке о приобретении американских истребителей F-35.

Примечательно, что днём ранее оборонный концерн Турции презентовал макет собственного истребителя пятого поколения с названием "Турецкий боец", который будет поставлен на службу в национальные войска лишь к 2029 году.