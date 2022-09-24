Один из самых титулованных теннисистов в истории Роджер Федерер завершил карьеру

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, победитель 20 турниров Большого шлема, завершил карьеру поражением в парном разряде на турнире Laver Cup.

В паре с испанцем Рафаэлем Надалем он уступил американцам Джеку Соку и Фрэнсис Тиафо 6:4, 6:7 (2–7), 9–11.

В середине сентября Федерер объявил, что парный матч в рамках Кубка Лейвера станет последним в его профессиональной спортивной карьере.

"Это был отличный день, я сказал ребятам, что я счастлив, а не грустен. Мне все понравилось, потому что это было в последний раз. Перед матчем я был в стрессе. Я рад, что испытал это", — сказал швейцарец после матча.

Швейцарец не сдержал слез. Во время его речи у Надаля тоже были слезы на глазах. Родители и жена Федерера плакали.

За последние два года Федерер перенес три операции на колене. Его последним матчем на кону стал четвертьфинал Уимблдона-2021, в котором он проиграл Хуберту Хуркачу.

"Конечно, я буду играть в теннис в будущем, но не на турнирах Большого шлема или АТР-туре", — заявил теннисист в своем заявлении в середине сентября.

41-летний Федерер восемь раз выигрывал Уимблдон (2003–07, 2009, 2012, 2017), шесть раз — Открытый чемпионат Австралии (2004, 2006–07, 2010, 2017–18), пять — Открытый чемпионат США (2004). –08) и один на Открытом чемпионате Франции (2009). ﻿