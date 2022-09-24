Рогов: в Запорожье ликвидировали ДРГ Украины, прибывшую для срыва референдума
Глава совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщает, что в регионе уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Днём 24 сентября лидер совета временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов, которые пробрались на территорию Запорожья днём ранее и планировали организовать теракт с целью срыва референдума по вхождению региона в состав России.
По словам Рогова, разведчики ВСУ прорвались в деревню Полог Запорожской области на двух бронеавтомобилях и сутки прятались в лесах от российских солдат, однако были найдены и оперативно уничтожены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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