Рогов: в Запорожье ликвидировали ДРГ Украины, прибывшую для срыва референдума

Глава совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщает, что в регионе уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Днём 24 сентября лидер совета временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов, которые пробрались на территорию Запорожья днём ранее и планировали организовать теракт с целью срыва референдума по вхождению региона в состав России.

По словам Рогова, разведчики ВСУ прорвались в деревню Полог Запорожской области на двух бронеавтомобилях и сутки прятались в лесах от российских солдат, однако были найдены и оперативно уничтожены.