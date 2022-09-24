Эксперты объяснили, как влияют на вкус еды газовая и электрическая плиты
В ходе опыта выяснилось, что у плит есть особенности нагревания и удобства при готовке, но качество блюд при этом равное.
Время от времени у хозяек возникают вопросы,какая плита лучше - газовая или электрическая. Как они влияют на вкус и качество блюд?
Корреспонденты передачи "Еда живая и мертвая" на НТВ провели эксперимент вместе с экспертами, приготовив блюда на разных плитах вместе с опытным шеф-поваром Антоном Калером.
Шеф отметил, что у газовой плиты много плюсов: она позволяет оперативно регулировать огонь, правильно рассчитать моменты внесения дополнительных компонентов.
Однако он пользуется и электрическими индукционными конфорками. По словам специалиста, у них есть своё преимущество – это мощный моментальный нагрев.
Исследователи приготовили на этих плитах, а также простой электрической, овсяную кашу, овощное рагу и стейки. Шеф признал, что простая электрическая менее удобна для готовки. А в целом для каши равных не было газовой.
Что касается рагу, то оно получилось удачным во всех трех вариантах. То же самое можно сказать и о стейках. И внешний вид, и вкус во всех блюдах были одинаково качественным.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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