Эксперты объяснили, как влияют на вкус еды газовая и электрическая плиты

В ходе опыта выяснилось, что у плит есть особенности нагревания и удобства при готовке, но качество блюд при этом равное.

Время от времени у хозяек возникают вопросы,какая плита лучше - газовая или электрическая. Как они влияют на вкус и качество блюд?

Корреспонденты передачи "Еда живая и мертвая" на НТВ провели эксперимент вместе с экспертами, приготовив блюда на разных плитах вместе с опытным шеф-поваром Антоном Калером.

Шеф отметил, что у газовой плиты много плюсов: она позволяет оперативно регулировать огонь, правильно рассчитать моменты внесения дополнительных компонентов.

Однако он пользуется и электрическими индукционными конфорками. По словам специалиста, у них есть своё преимущество – это мощный моментальный нагрев.

Исследователи приготовили на этих плитах, а также простой электрической, овсяную кашу, овощное рагу и стейки. Шеф признал, что простая электрическая менее удобна для готовки. А в целом для каши равных не было газовой.

Что касается рагу, то оно получилось удачным во всех трех вариантах. То же самое можно сказать и о стейках. И внешний вид, и вкус во всех блюдах были одинаково качественным.