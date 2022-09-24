В Новой Каховке в результате ракетного обстрела разрушен оптовый рынок
В результате ракетного обстрела со стороны Украины в Новой Каховке сгорело пять магазинов.
Экстренные службы Новой Каховки сообщили, что в результате ракетного обстрела со стороны Украины на местном оптовом рынке было полностью уничтожено пять магазинов, еще 15 зданий получили повреждения различной степени. Жерт и пострадавших нет.
Общая площадь повреждений составила 170 квадратных метров. Пожар локализирован. Идут восстановительные работы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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