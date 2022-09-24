СМИ: Си Цзиньпин помещён под домашний арест после военного переворота в Китае

В интернете распространяются слухи о том, что китайский лидер Си Цзиньпин был свергнут собственными военными.

24 сентября в китайском сегменте интернета стали распространяться многочисленные сообщения о том, что шесть тысяч военнослужащих КНР приехали в Пекин на 80-километровой колонне бронеавтомобилей и в результате вооружённого сговора свергли главу коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, поместив его под домашний арест.

Китайские средства массовой информации также утверждают, что в стране отменены все внутренние и внешние авиарейсы и движение поездов, однако никакой информации, подтверждающей реальность слухов о военном перевороте в Китае, к текущему моменту от официальных сил страны не поступало, ввиду чего новости о революции в Пекине могут оказаться фейком.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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