Президент Румынии высказался о перспективах войны России и НАТО из-за Украины
Клаус Йохайнис поделился мнением о вероятности прямого столкновения России и Североатлантического альянса.
Президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что войны между Североатлантическим альянсом и Россией из-за ситуации в Украине в ближайшее время не будет. Румыния не собирается воевать с Россией, не будет этого делать и НАТО" - сказал Йоханнис. Клаус Йоханнис подчеркнул, что Румыния готова к любому развитию событий, но надеется на деэскалацию конфликта.
Опубликовано: Максим Алексеев
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