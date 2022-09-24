Президент Румынии высказался о перспективах войны России и НАТО из-за Украины

Клаус Йохайнис поделился мнением о вероятности прямого столкновения России и Североатлантического альянса.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что войны между Североатлантическим альянсом и Россией из-за ситуации в Украине в ближайшее время не будет. Румыния не собирается воевать с Россией, не будет этого делать и НАТО" - сказал Йоханнис. Клаус Йоханнис подчеркнул, что Румыния готова к любому развитию событий, но надеется на деэскалацию конфликта.