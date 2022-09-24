В Москве-реке нашли тело недоношенного новорожденного ребёнка

Московская прокуратура рассказала об обнаружении тела недоношенной новорожденной девочки в Москве-реке.

В субботу утром, 24 сентября 2022 года, пресс-служба Прокуратуры города Москвы сообщила, что на улице Борисовские пруды в Москве-реке было обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола, без видимых телесных повреждений.

Отмечается, что точная причина смерти младенца будет установлена исходя из результатов судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку, после чего примут решение о возбуждении или отказе от возбуждения дела по факту случившегося в столице России.