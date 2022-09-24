Стремоусов: Зеленского и его соратников ждёт военный трибунал
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал Зеленскому и его соратникам военный трибунал.
24 сентября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале заявил, что Зеленского и его соратников «скоро ждёт Народное возмездие, а затем и суд Божий».
Стремоусов утверждает, что все военные преступления, которые были совершены по приказу киевского режима, не останутся без наказания, поэтому действующего президента Украины Владимира Зеленского и членов его администрации ждёт «военный трибунал в Киеве».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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