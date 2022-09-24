Стремоусов: Зеленского и его соратников ждёт военный трибунал

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов пообещал Зеленскому и его соратникам военный трибунал.

24 сентября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале заявил, что Зеленского и его соратников «скоро ждёт Народное возмездие, а затем и суд Божий».

Стремоусов утверждает, что все военные преступления, которые были совершены по приказу киевского режима, не останутся без наказания, поэтому действующего президента Украины Владимира Зеленского и членов его администрации ждёт «военный трибунал в Киеве».