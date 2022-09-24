Tagesspiegel: Полиция Германии ждет массовых протестов из-за роста цен на энергоносители и высокой инфляции
Федеральное бюро расследований Германии (BKA) опасается растущей угрозы внутренней безопасности из-за роста цен на энергоносители и высокой инфляции.
Об этом пишет ежедневная газета Tagesspiegel со ссылкой на внутреннюю полицейскую записку.
Эти факторы могут подстегнуть протесты в Германии, говорится во внутреннем меморандуме федеральной полиции, цитируемом газетой.
Введение новых мер по защите от коронавируса в связи с ростом числа заражений также может усугубить ситуацию и тем самым увеличить риски.
По мнению полиции, ситуации, аналогичной протестам во время пандемии, следует ожидать, "если значительная часть населения почувствует или фактически окажется в опасных для жизни ситуациях из-за политических решений".
BKA также зафиксировала попытки исламистов использовать нынешний кризис в своих целях. Звучали призывы к атакам на экономическую инфраструктуру.
Полиция Берлина готовится к нагнетанию обстановки, пишет Tagesspiegel. Помимо новых протестов со стороны климатического движения и критиков энергетической политики, там ожидают роста преступности.
Упоминаются преступления на почве ненависти, мошенничество, например, при заправке топливом, покупке товаров или социальных пособий, а также кражи, насилие в семье, вандализм, кражи со взломом, кража электроэнергии и манипулирование электросчетчиками.
Опубликовано: Николай Скира
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