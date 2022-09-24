Александр Сосновский: Пугачеву за спектакль про иноагента даже пожурить нельзя
Политолог считает, что певица сыграла спектакль по чужому сценарию для создания имиджа диссидента. Серьезных юридических последствий для нее не будет.
В своем Telegram-канале политолог Александр Сосновский объяснил причины демарша известной советской и российской певицы Аллы Пугачевой. По мнению эксперта, все происходящее не более, чем спектакль, созданный для создания благоприятного имиджа иностранного агента.
"Весь демарш направлен на признание ее диссидентом в России, для создания благоприятного имиджа за границей", - заявил политолог.
Эксперт отметил, что текст обращения о признании иноагентом был явно заранее подготовлен. Каждая фраза выверена. Слова привели к резонансу в общественности, подняли "грязную пену", но при этом не повлекли никакой юридической ответственности для самой Пугачевой. Сосновский подчеркнул, что певица явно "играет спектакль, за который ее даже пожурить нельзя".
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский создал 20 военных администраций в неподконтрольной Киеву части ЛНР
В Белгородской области из воинской части сбежал вооружённый автоматом рядовой
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Глава Евросовета заявил, что страны ЕС обязаны принимать бегущих от мобилизации россиян
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации