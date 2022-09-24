Александр Сосновский: Пугачеву за спектакль про иноагента даже пожурить нельзя

Политолог считает, что певица сыграла спектакль по чужому сценарию для создания имиджа диссидента. Серьезных юридических последствий для нее не будет.

В своем Telegram-канале политолог Александр Сосновский объяснил причины демарша известной советской и российской певицы Аллы Пугачевой. По мнению эксперта, все происходящее не более, чем спектакль, созданный для создания благоприятного имиджа иностранного агента.

"Весь демарш направлен на признание ее диссидентом в России, для создания благоприятного имиджа за границей", - заявил политолог.

Эксперт отметил, что текст обращения о признании иноагентом был явно заранее подготовлен. Каждая фраза выверена. Слова привели к резонансу в общественности, подняли "грязную пену", но при этом не повлекли никакой юридической ответственности для самой Пугачевой. Сосновский подчеркнул, что певица явно "играет спектакль, за который ее даже пожурить нельзя".