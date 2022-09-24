В Белгородской области из воинской части сбежал вооружённый автоматом рядовой
УМВД России по Белгородской области сообщило, что из воинской части сбежал вооружённый уроженец Москвы, проходящий службу в ВС РФ.
24 сентября ряд крупных Telegram-каналов опубликовали документ, согласно которому из воинской части в Белгородской области сбежал вооружённый автоматом Калашникова и 120 патронами рядовой Виктор Перигибский.
Согласно опубликованному документу, дежурный УМВД России по Белгородской области сообщил, что вчера после полудня уроженец Москвы Перегибский самовольно оставил воинскую часть, прихватив с собой оружие и боеприпасы, после чего угнал автомобиль КАМАЗ, который бросил в посёлке городского типа Волоконовке, где угнал ВАЗ-2107, на котором скрылся в направлении Курской области.
Отмечается, что для поимки оставившего воинскую часть Виктора Перегибского привлечены сотрудники МВД и Росгвардии Белгородской и Курской областей России, однако официальных подтверждений данной информации нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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