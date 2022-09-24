Жена Антона Макарского рассказала об угрозах убийства в случае развода
Виктория Макарская рассказала о непростых отношениях, которые складываются в ее семейной жизни с известным актером.
Супруга известного российского актера Антона Макарского призналась, что отношения со звездным мужем у нее складываются далеко не безоблачно. Виктория рассказала, что пара довольно часто ссорится. Неоднократно звучали серьезные угрозы со стороны актера.
"Если ты разведешься, я тебя убью. Я просто тебя убью", - вспоминает слова супруга Виктория Макарская.
Макарские вместе уже более 20 лет. У пары двое детей. Не так давно появились слухи о беременности Виктории. Однако она их полностью опровергла, сославшись на желание носить более свободную одежду из-за полноты.
Опубликовано: Максим Алексеев
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