Жена Антона Макарского рассказала об угрозах убийства в случае развода

Виктория Макарская рассказала о непростых отношениях, которые складываются в ее семейной жизни с известным актером.

Супруга известного российского актера Антона Макарского призналась, что отношения со звездным мужем у нее складываются далеко не безоблачно. Виктория рассказала, что пара довольно часто ссорится. Неоднократно звучали серьезные угрозы со стороны актера.

"Если ты разведешься, я тебя убью.  Я просто тебя убью", - вспоминает слова супруга Виктория Макарская.

Макарские вместе уже более 20 лет. У пары двое детей. Не так давно появились слухи о беременности Виктории. Однако она их полностью опровергла, сославшись на желание носить более свободную одежду из-за полноты.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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