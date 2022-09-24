В Варшаве стартовала акция против «украинизации Польши»
Более 100 поляков собрались в центре Варшавы с требованием остановить «украинизацию Польши».
В субботу, 24 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на репортёра с места событий, сообщило о том, что в Варшаве на площади Парадов у Дворца культуры и науки более 100 человек собрались на акцию против «украинизации Польши».
Протестующие поляки убеждены в том, что «украинцы - только инструмент в руках политиков», поэтому намерены пройти маршем до администрации главы государства и передать свои требования по поводу политики польских властей в отношении Украины президенту Республики Польша Анджею Дуде.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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