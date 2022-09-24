Уволен замминистра обороны РФ по тылу Булгаков, на его место назначен Мизинцев

Заместитель министра обороны России генерал Дмитрий Булгаков, отвечавший за тыловое обеспечение в армии, был отправлен в отставку. Его место занял генерал Михаил Мизинцев. Именно он командовал осадой Мариуполя.

Об изменениях в руководстве Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

"Генерал Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны России в связи с переходом на другую должность", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Булгаков занимал должность заместителя главы Минобороны со 2 декабря 2008 года. Новую должность уволенного офицера министерство не озвучило.

Новым заместителем министра стал генерал Михаил Мизинцев, который будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил России. Ранее он возглавлял Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Украинские власти сообщили, что именно Мизинцев руководил осадой Мариуполя.

59-летний Мизинцев родом из Вологодской области. В 1980-х годах он учился, среди прочего, в Киевском военном училище, затем служил в группе советских войск в Германии.

После распада СССР служил в Закавказском военном округе, затем перешел в генеральный штаб. Согласно информации на сайте Минобороны России, во время российской военной операции в Сирии Мизинцев возглавлял межведомственный координационный штаб, отвечающий за возвращение беженцев в Сирию.