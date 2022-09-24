Блогеры совершили «госпереворот в Китае» и «арестовали Су Цзиньпина»

В преддверии важнейшего для Китая события, XX съезда коммунистической партии КНР , в сети начали активно распространяться различные фейки политического толка.

Накануне важнейшего для Китая политического события, XX съезда правящей в стране коммунистической партии КНР, блогеры начали активно распространять слухи о различных чрезвычайных ситуациях.

Сообщается о помещении под домашний арест главы государства Су Цзиньпина, задержании премьер-министра Ли Кэцяна. Бразды управления страной блогеры возложили на генерала Ли Цяомина.

Доктор исторически наук Алексей Маслов рассказал, что происходит на самом деле.

Все началось с Дженнифер Цзэн, которая на своем аккаунте в Twitter разместила посты о том, что пока китайский лидер был на саммите ШОС в узбекском Самарканде, бывший председатель КНР Вэнь Цзябао и некоторые высокопоставленные чиновники решили взять под контроль армию страны. Об этом блогерше сообщил "надежный источник из высшего руководства армии Китая".

Информация была подхвачена другими блогерами и некоторыми не особо разборчивыми СМИ. В сети появились сообщения о якобы 80-ти километровой колонне бронемашин, двигающихся в сторону Пекина. Дженнифер Цзен продолжала регулярно сообщать о "падении правящего в Китае режима". При этом ни одного подтверждения ее "инсайдам" и "аналитическим прогнозам" так и не появилось.

Официальные медиа Китая сообщают, что "арестованный армией" Ли Кэцян сегодня председательствует в заседании правительства. "Отстраненный от власти" Су Цзиньпин выступил с поздравлениями работников сельскохозяйственной отрасли Китая.

Алексей Маслов подчеркнул, что вбросы различных фейков от тайваньских и американских блогеров накануне важных событий в жизни Китая стали вполне привычным явлением.