Секрет огромной полезности жимолости для мужчин после 40 и их мужской силы

Многие даже опытные садоводы уделяют мало внимания выращиванию жимолости, считая ее практически бесполезной. А зря, ведь эта ягода не уступает по различным показателям малине, клюкве и даже клубнике.

Первым из полезных качеств съедобных сортов жимолости является ее нетребовательность в уходе и устойчивость к заморозкам. Что бы ни произошло, все равно в мае будет возможность полакомиться первыми ягодами. А вкус ее напоминает сладостью малину, кислинкой клюкву да еще есть ни с чем не сравнимая горечь.

Важнейшим фактором является сильная насыщенность жимолости полифенолами, которые блокируют процессы окисления и улучшают работу иммунитета.

Также жимолость является кладезем витамина С, по его количеству ягода превосходит апельсин и черную смородину. И даже от черники жимолость по этому показателю отстает не так уж и значительно. Еще имеются полезные для системы пищеварения пектины, витамины В и А.

Мужчинам после 40 вообще следует обратить внимание на жимолость, поскольку ягоды содержат йод и селен, что способствует выработке тестостерона. Ну и мужская сила восстанавливается, что радует не только представителей сильного пола, но и их жен.