С 1 октября Польша начнет получать газ с норвежского шельфа по новому газопроводу Baltic Pipe

Церемония ввода газопровода Baltic Pipe в эксплуатацию состоится во вторник, 27 сентября, и в ней примут участие, в частности, премьер-министры Польши, Дании и Норвегии, сообщает Gazeta.pl.

Свою работу он начнет 1 октября. Трубопровод соединяет польскую и датскую газотранспортные системы, благодаря чему газ будет поставляться в Польшу с норвежского шельфа.

Профессор Камиль Липински из Польского института экономики обращает внимание на роль этих инвестиций в повышении энергетической безопасности Польши и региона.

"Цель создания газопровода Baltic Pipe - диверсифицировать поставки газа в Польшу и стать независимым, прежде всего, от поставок из России, и эту роль он будет выполнять в полной мере вместе с терминалом СПГ", - отметил он.

Энергетические компании - польская PGNiG и норвежская Equinor Group - в пятницу, 23 сентября, подписали контракты на поставку газа в газопровод. Это контракты на покупку и продажу природного газа, добываемого на норвежском континентальном шельфе. Общий объем заключенных контрактов составляет 2,4 миллиарда кубометров газа ежегодно сроком на 10 лет.

В госкомпании информируют, что заключенные контракты предусматривают поставку до 2,4 млрд кубометров газа ежегодно с 1 января 2023 года по 1 января 2033 года.

Проектная мощность газопровода составит около 10 миллиардов кубометров в год, из которых PGNiG зарезервировала около 8 миллиардов кубометров в год. Резервация будет использоваться на базе собственного производства PGNiG Group в Норвегии, которое в этом году составит 3 млрд кубометров, а в ближайшие несколько лет может увеличиться до 4 млрд.

Подсчитано, что в 2021 году потребление природного газа в Польше достигло 20 млрд кубометров, из которых 9,7 млрд было импортировано из России, а еще 5,5 млрд поступило в страну морским путем (всего это 15,2 млрд).