Так ли нужен хлеб в рационе: диетологи советуют свести продукт к минимуму

Поговорка "хлеб всему голова" не лучший девиз для худещющих. Да и здоровья мучные изделия отнюдь не прибавляют.

Специалисты не советуют есть хлеб со всеми блюдами подряд. Это плохая привычка. Пользы не будет никакой, а вот лишние килограммы появятся.

Выбирать лучше цельнозерновой хлеб, все остальные сорта будут иметь довольно высокие показатель калорийности и гликемический индекс.

Если уж очень хочется хлебушка, можно скушать 100-120 г в день и на этом ограничиться.