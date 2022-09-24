Так ли нужен хлеб в рационе: диетологи советуют свести продукт к минимуму

Поговорка "хлеб всему голова" не лучший девиз для худещющих. Да и здоровья мучные изделия отнюдь не прибавляют.

Специалисты не советуют есть хлеб со всеми блюдами подряд. Это плохая привычка. Пользы не будет никакой, а вот лишние килограммы появятся.

Выбирать лучше цельнозерновой хлеб, все остальные сорта будут иметь довольно высокие показатель калорийности и гликемический индекс.

Если уж очень хочется хлебушка, можно скушать 100-120 г в день и на этом ограничиться.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 















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