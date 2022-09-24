Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен на пост замглавы Министерства обороны РФ

Генерал-полковник Михаил Мизинцев сменил Дмитрия Булгакова на посту замглавы Министерства обороны РФ.

24 сентября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила о кадровых перестановках в ведомстве, в результате чего ранее занимавший пост Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сменил Дмитрия Булгакова на посту заместителя министра обороны РФ.

Отмечается, что Булгаков был освобождён с занимаемой им с 2008 года должности заместителя главы Минобороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил, в связи со сменой места работы.