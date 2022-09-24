Пятнадцать испанок покинули сборную страны из-за трненера
Девушки заявили, что тренер Хорхе Вильда "серьезно повлиял на их эмоциональное состояние и их здоровье".
Футболистки разослали письма, содержание которых стало известно средствам массовой информации.
Они потребовали увольнения Вильды, обосновав это тем, что "общая ситуация в национальной команде, сложившаяся в последнее время и о которой известно футбольной федерации, влияет на эмоциональное состояние и на здоровье".
До этого игроки высказывали недовольство игрой сборной на чемпионате Европы, где Испания проиграла Англии ещё в четвертьфинале.
Опубликовано: Храмова Оксана
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