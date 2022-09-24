Пятнадцать испанок покинули сборную страны из-за трненера

Девушки заявили, что тренер Хорхе Вильда "серьезно повлиял на их эмоциональное состояние и их здоровье".

Футболистки разослали письма, содержание которых стало известно средствам массовой информации.

Они потребовали увольнения Вильды, обосновав это тем, что "общая ситуация в национальной команде, сложившаяся в последнее время и о которой известно футбольной федерации, влияет на эмоциональное состояние и на здоровье".

До этого игроки высказывали недовольство игрой сборной на чемпионате Европы, где Испания проиграла Англии ещё в четвертьфинале.