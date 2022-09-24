С частичной мобилизацией Жириновский угадал еще семь лет назад: пророчество сбывается

Вчитываясь в цитату великолепного Владимира Вольфовича, сложно не увидеть в ней пророческий смысл. Предостережение скандального лидера ЛДПР 2015 года оказалось более чем правдой.

Владимир Жириновский уже ушел в мир иной, но его меткие высказывания, сделанные в разные годы, актуальны до сих пор. Его и впрямь не грех назвать политическим оракулом.

Да, уже тогда, в 2015 г можно было предположить развитие конфликтной ситуации по поводу Донбасса между Москвой и Киевом.

Однако прогнозировать частичную мобилизацию в то время вряд ли кто взялся бы. Жириновский же прямым текстом указал на те события, которые происходят сегодня наяву.

Именно он указал на то, что локальная конфронтация перерастет в полномасштабную нешуточную войну: